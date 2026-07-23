«178 боїв за добу»: Генштаб ЗСУ назвав напрямки найінтенсивніших штурмів РФ

На фронті від початку цієї доби відбулося 178 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Найбільше боїв зафіксували на Покровському напрямку. Тут противник здійснив 21 атаку, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Ганнівка, Шевченко, Никанорівка, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Мирне та Удачне. Два боєзіткнення тривають.

Також інтенсивні бої продовжуються на Слов’янському напрямку, де Сили оборони успішно зупинили 17 спроб російських загарбників йти вперед поблизу Пискунівки, Миколаївки, Кривої Луки, Закітного, Рай–Олександрівки та Різниківки; ще два боєзіткнення тривають.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 російських штурмів поблизу Іллінівки, Костянтинівки, Іванопілля та Миколайпілля.



Менш інтенсивні атаки противник продовжує на Північно-Слобожанському та Курському, Південно-Слобожанському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

На Куп’янському та Придніпровському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На початку цього місяця американський Інститут вивчення війни заявив, що російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досягнув «значних оперативних успіхів». За спостереженням ISW, темпи просування російських військ у червні 2026 року були значно меншими від показників червня 2025 року і далися Росії ціною великих втрат особового складу й техніки.

Перед тим дані проєкту DeepState засвідчили, що травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.

У звіті за 22 липня ISW пише, що нещодавно російські війська просунулися в напрямку Костянтинівки. За день до цього аналітики писали, що українські війська нещодавно просунулися на Олександрівському напрямку та на півночі Харківської області.





