У Києві відкриють меморіальну дошку Георгію Гонгадзе

16 вересня на фасаді Національної спілки журналістів України встановлять меморіальну дошку Герою України, засновнику «Української правди» Георгію Гонгадзе.

«Цього дня минає 20 років із дня зникнення та убивства журналіста. Виготовлення дошки ініціювала Київська міська рада, виконавець – Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації. Автор меморіальної дошки – скульптор Василь Маркуш; робота погоджена з родиною журналіста, зокрема, із Мирославою Гонгадзе», – розповіли в НСЖУ.

Меморіальну дошку відкриють о 12:00 на вулиці Хрещатик,27а.

Засновник видання «Українська правда» Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі під Таращею Київської області виявили тіло без голови, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належали Гонгадзе.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними в убивстві Гонгадзе трьох експрацівників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України – Валерія Костенка, Миколу Протасова й Олександра Поповича. Суд позбавив їх волі на термін від 12 до 13 років.

Крім того, у січні 2013 року суд засудив до довічного ув’язнення колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста.

Замовником убивства Георгія Гонгадзе слідство визнало колишнього міністра МВС Юрія Кравченка, який давно вже був мертвим. За офіційною версією, у 2005 році Кравченко вчинив самогубство двома пострілами в голову. Родина Гонгадзе вважає, що справжніх замовників вбивства досі не названо.

Поховали тіло вбитого журналіста 22 березня 2016 року в Києві.