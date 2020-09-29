Херсонщина: через негоду без газопостачання лишилися 903 будинки

У Херсонській області через негоду без газопостачання лишилися 903 абоненти. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«28 вересня за результатами комісійного обстеження встановлено, що у смт Велика Олександрівка, де 27 вересня через складні погодні умови (дощ, сильний шквалистий вітер) частково пошкоджено покрівлі ЗОШ № 1, будівлі АТ «Херсонгаз» та 239 приватних житлових будинків (40 покрівель відновлено за власні кошти місцевими жителями). Продовжується ремонт місцевої газової мережі (без газопостачання 903 абоненти). Пошкоджено лісових насаджень на площі 151 га. Жертв та постраждалих немає», – мовиться у повідомленні.

Рятувальники прибрали 131 повалене дерево та три електроопори. Наслідки негоди усувають 23 людини та чотири одиниці техніки. Наразі роботи продовжуються.