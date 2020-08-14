Херсонщина: військові тренувалися приводити у бойову готовність ракетні комплекси

На навчаннях в Херсонській області українські військові тренувалися приводити високоточну зброю в бойову готовність до поразки цілей. Про це повідомляє Командування об’єднаних сил ЗСУ.

«За наказом Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, на одному з полігонів Херсонської області, проведено планові заняття зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню «Смерч» та тактичних ракетних комплексів «Точка-У». Польові тренування пройшли в умовах, максимально наближених до бойових. В лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність до ураження цілей», – мовиться у повідомленні.

Наєв наголосив, що в угрупуванні військ, які обороняють південь країни, заходи бойової підготовки відбуваються щодня.

За словами Командувача об’єднаних сил ЗСУ, батареї і розрахунки швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції, розгорнулись і відпрацьовували точне наведення на цілі. На завершення вони оперативно і швидко відійшли з позицій та вирушили до районів зосередження.