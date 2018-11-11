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11 Листопад 2018, Київ 23:14
Новини | Події

На Дніпропетровщині на шахті загинув гірник

Шахта «Героїв космосу»

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На шахті імені Героїв космосу в Павлоградському районі на Дніпропетровщині смертельно травмований гірник, повідомили Радіо Свобода в прес-службі ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

Як зазначили в компанії, нещасний випадок стався зі співробітником Павлоградського управління монтажно-демонтажних робіт гірничо-шахтного обладнання.

Гірника притиснуло ємністю для гірничої маси під час її транспортування. Травма виявилась несумісною з життям. Медики констатували смерть потерпілого.

На шахті створили спеціальну комісію для розслідування обставин нещасного випадку.

Лише кілька днів тому, 8 листопада, нещасний випадок на виробництві зі смертю робітника стався на шахті «Ювілейна» у Кривому Розі.

Вугільна галузь лідирує в Україні за рівнем травматизму та смертності на виробництві. За даними Державної служби України з питань праці, у 2017 році на виробництві в цій галузі сталось 780 нещасних випадків.

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