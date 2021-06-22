Двом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» продовжено арешт в окупованому Криму – адвокат

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив запобіжний захід у вигляді взяття під варту фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» Ленуру Сейдаметову та Тимуру Ялкабову до 15 вересня, повідомив громадському об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Рефат Юнус.

За словами адвоката, таке рішення суду є необґрунтованим, оскільки російські слідчі органи не надали необхідних матеріалів, яких було б достатньо для обрання такої міри запобіжного заходу.

«Необхідність і обґрунтованість продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і ті докази, які повинні бути представлені суду, слідчими органами, як зазвичай, представлені не були. Ми зі сторони захисту надали суду своє обґрунтування про можливість альтернативного запобіжного заходу у випадку, якщо він необхідний, однак ми не були почуті», – сказав Юнус.

17 лютого в Криму сталися масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі Криму. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов та Олег Федоров були доставлені в управління ФСБ Росії в Криму після проведення слідчих заходів за місцем проживання в їхніх будинках. Родичам слідчі ФСБ заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК Росії. Кримських татар звинувачують у причетності до діяльності релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії, але діючої без обмеження на рівні національних законодавств в Україні та багатьох країнах світу.