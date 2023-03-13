Влада: через інформацію про диверсантів на Херсонщині змінили комендантську годину

На Херсонщині збільшили тривалість комендантської години, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, з 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме з 17:00 до 06:30.

«Надійшла інформація про можливе перебування диверсійних груп у Херсоні диверсійних груп ворога. З метою недопущення жертв серед цивільного населення під час проведення контрдиверсійних заходів відсьогодні в області діятиме нова комендантська година», – заявив він у своєму відеозверненні.

Прокудін закликав тих, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, зробити це негайно, а у подальшому – планувати свій час перебування на території міста та області.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.