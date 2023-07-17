До Києва з візитом прибула очільниця USAID

До Києва приїхала адміністраторка USAID Саманта Пауер, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.



«Ласкаво просимо знову до Києва, пані адміністраторко Саманто Пауер», – написала Брінк у своєму твіттері.

У свою чергу, Саманта Пауер зазначила, що «добре повернутися в Україну».



«Навіть коли український народ бореться з жорстокістю Путіна, він дивиться в майбутнє – впроваджує інновації, трансформує та відбудовує. Слідкуйте за наступними днями, щоб побачити, як США співпрацюють з українцям, щоб будувати майбутнє», – написала вона у твіттері.



Після початку повномасштабного вторгнення Пауер уже відвідувала Київ у жовтні минулого року.

USAID від початку війни 24 лютого 2022 року надало майже 10 мільярда доларів на програми розвитку та гуманітарну допомогу.

Затверджена агентством Стратегія співпраці з Україною з питань розвитку у 2019-2024 рр. як першочергові виокремлює такі питання, як антикорупційна діяльність, протидія впливу російської агресії, а також сприяння економічному розвитку та енергетичній незалежності країни.