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До Києва з візитом прибула очільниця USAID

Адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку с) Саманта Пауер під час візиту до України. Київ, 6 жовтня 2022 року

До Києва приїхала адміністраторка USAID Саманта Пауер, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Ласкаво просимо знову до Києва, пані адміністраторко Саманто Пауер», – написала Брінк у своєму твіттері.

У свою чергу, Саманта Пауер зазначила, що «добре повернутися в Україну».

«Навіть коли український народ бореться з жорстокістю Путіна, він дивиться в майбутнє – впроваджує інновації, трансформує та відбудовує. Слідкуйте за наступними днями, щоб побачити, як США співпрацюють з українцям, щоб будувати майбутнє», – написала вона у твіттері.


Після початку повномасштабного вторгнення Пауер уже відвідувала Київ у жовтні минулого року.

USAID від початку війни 24 лютого 2022 року надало майже 10 мільярда доларів на програми розвитку та гуманітарну допомогу.

Затверджена агентством Стратегія співпраці з Україною з питань розвитку у 2019-2024 рр. як першочергові виокремлює такі питання, як антикорупційна діяльність, протидія впливу російської агресії, а також сприяння економічному розвитку та енергетичній незалежності країни.

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