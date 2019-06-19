У Мінську не змогли домовитися про нове «хлібне» перемир’я на Донбасі

У столиці Білорусі Мінську 19 червня пройшло друге після обрання президентом України Володимира Зеленського засідання Тристороньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі друге.

На минулому засіданні, 5 червня, сторони домовилися 19 червня підписати нову угоду про перемир’я. Вона має передбачати ефективні механізми для її реалізації та контролю. Проте такої згоди сьогодні не дійшли, повідомив представник ОБСЄ на переговорах посол Мартін Сайдік.

«Попри очевидну зацікавленість сторін у так званому «хлібному» перемир’ї вони не змогли дійти згоди щодо тексту спільної заяви», -- сказав Сайдік.

Він висловив надію, що це станеться до 2 липня, коли відбудеться наступне засідання групи в Мінську.

Сторонам не вдалося також досягти домовленості щодо розведення сил та засобів ураження в районі Станиці Луганської.

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма після засідання 19 червня в Мінську заявив, що Рада національної безпеки і оборони може переглянути торговельні обмеження щодо окремих районів Донецької та Луганської областей після повернення українських активів в українське правове поле.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.