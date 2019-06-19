Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Червень 2019, Київ 19:52
Новини | Політика

Кучма в Мінську назвав умови зняття торговельних обмежень щодо ОРДЛО

Представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма

Дивитись коментарі

Рада національної безпеки і оборони може переглянути торговельні обмеження щодо окремих районів Донецької та Луганської областей після повернення українських активів в українське правове поле, заявив представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма після засідання 19 червня в Мінську.

«Вся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, всі процеси повинні відбуватися виключно на засадах обопільності. Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгівельних обмежень по відношенню до ОРДЛО», – процитувала слова Кучми у Facebook його речниця Дарка Оліфер.

Ключовими темами переговорів у Мінську залишаються питання безпеки, обміну утримуваними особами та інші.

«Безпековій підгрупі доручено опрацювати підготовку до так званого «хлібного перемир’я». В цих умовах Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна отримати надійний та безпечний доступ по всій території України згідно з її мандатом», – вказала речниця представника України.

/**/ /**/ /**/ Валерія Лутковська працюватиме в підгрупі ТКГ з гуманітарних питань
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Зеленський затвердив склад делегації України на переговорах щодо Донбасу

Про будь-які досягнуті рішення 19 червня учасники переговорів не повідомляли.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановане на 2 липня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG