Помер дисидент та правозахисник Семен Глузман

Семен Глузман помер у віці 79 років
Помер колишній політв’язень, правозахисник, психіатр Семен Глузман, повідомив екснардеп Борислав Береза.

«Сьогодні, у віці 79 років помер Семен Глузман – відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент та політв’язень. Світла, розумна людина. Вічна пам’ять. RIP», – написав він у фейсбуці.

Депутат парламенту Микола Княжицький також ро це повідомив у фейсбуці.

«У нього був важкий і категоричний характер та легка і чиста совість. Відійшов Семен Глузман. У радянські часи він стверджував , що генерал Григоренко був психічно здоровим і піддавався репресивній психіатрії. Сам Глузман був ув'язненим і відбував «покарання» разом з Мирославом Мариновичем і іншими героями в'язнями сумління», – написав Княжицький.

Цю інформацію ВВС News Україна також підтвердили близькі Семена Глузмана.

Хто такий Семен Глузман?
Залякай і маніпулюй. Як психологічний терор примушує людей вірити брехні?
