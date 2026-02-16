Помер дисидент та правозахисник Семен Глузман

Помер колишній політв’язень, правозахисник, психіатр Семен Глузман, повідомив екснардеп Борислав Береза.



«Сьогодні, у віці 79 років помер Семен Глузман – відомий лікар-психіатр, правозахисник, радянський дисидент та політв’язень. Світла, розумна людина. Вічна пам’ять. RIP», – написав він у фейсбуці.



Депутат парламенту Микола Княжицький також ро це повідомив у фейсбуці.



«У нього був важкий і категоричний характер та легка і чиста совість. Відійшов Семен Глузман. У радянські часи він стверджував , що генерал Григоренко був психічно здоровим і піддавався репресивній психіатрії. Сам Глузман був ув'язненим і відбував «покарання» разом з Мирославом Мариновичем і іншими героями в'язнями сумління», – написав Княжицький.



Цю інформацію ВВС News Україна також підтвердили близькі Семена Глузмана.



