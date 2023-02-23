Вступники до закладів вищої освіти цьогоріч складатимуть мультипредметний тест

Вступники до закладів вищої освіти цього року складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ). Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки, Верховна Рада ухвалила відповідний урядовий проєкт закону.

З огляду на продовження воєнного стану, випускники шкіл будуть звільнені від складання державної підсумкової атестації.

Прийом до закладів фахової передвищої та вищої освіти на навчання для здобуття ступенів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався у 2022 році в особливому порядку, буде організовано за особливими порядками і в 2023 році, вказує МОН.

Вступне випробування для охочих здобути вищу освіту проводитиметься у форматі НМТ, що міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

Тестування відбуватиметься протягом одного дня.

У січні міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляв, що цього року, як і попереднього, прийом до вишів здійснюватиметься за результатами НМТ. Реєстрація на тестування почнеться у квітні.

За інформацією Мінреінтеграції, випускники українських шкіл, які перебувають за межами України, зможуть взяти участь у складанні національного мультипредметного тесту. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій вступатимуть до вишів дистанційно без складання НМТ.