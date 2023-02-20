Троє загиблих, понад 200 постраждалих в результаті нового землетрусу в Туреччині та Сирії

Новий землетрус магнітудою 6,4, що стався 20 лютого, забрав життя трьох людей і поранив понад 200 у регіонах Туреччини, в яких два тижні стався потужний землетрус.

У сусідній Сирії також було зафіксовано десятки поранених.

Офіційні особи заявили, що в Туреччині та Сирії зруйнувалось більше будівель, через що люди опинились в пастці.

Як повідомляє агенція AP з посиланням на міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, три людини загинули та 213 отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи тривають у трьох зруйнованих будівлях, де, як вважають, перебувають шестеро людей.

Епіцентр землетрусу був у місті Дефне в турецькій провінції Хатай – одному з регіонів, який найбільше постраждав від землетрусу магнітудою 7,8, який стався 6 лютого.

Руйнівні землетруси два тижні тому в Туреччині та Сирії забрали життя понад 47 000 людей.