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Троє загиблих, понад 200 постраждалих в результаті нового землетрусу в Туреччині та Сирії

Люди виходять на вулицю після землетрусу, провінція Хатай, Туреччина, 20 лютого 2023 року

Новий землетрус магнітудою 6,4, що стався 20 лютого, забрав життя трьох людей і поранив понад 200 у регіонах Туреччини, в яких два тижні стався потужний землетрус.

У сусідній Сирії також було зафіксовано десятки поранених.

Офіційні особи заявили, що в Туреччині та Сирії зруйнувалось більше будівель, через що люди опинились в пастці.

Як повідомляє агенція AP з посиланням на міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу, три людини загинули та 213 отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи тривають у трьох зруйнованих будівлях, де, як вважають, перебувають шестеро людей.

Епіцентр землетрусу був у місті Дефне в турецькій провінції Хатай – одному з регіонів, який найбільше постраждав від землетрусу магнітудою 7,8, який стався 6 лютого.

Руйнівні землетруси два тижні тому в Туреччині та Сирії забрали життя понад 47 000 людей.

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Найсмертоносніші землетруси у світі за останні 25 років (фотогалерея)

Землетрус, який стався в Туреччині та Сирії 6 лютого, забрав життя, за останніми даними, понад 21 000 людей. Очікується, що кількість загиблих зростатиме, розбір завалів, руйнувань триває. Радіо Свобода публікує фотографії найбільших землетрусів за останні 25 років.

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