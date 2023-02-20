Сейсмологи повідомляють про черговий сильний землетрус на кордоні між Туреччиною та Сирією

За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), 20 лютого на кордоні Туреччини та Сирії стався землетрус магнітудою 6,2-6,4 на глибині два кілометри.

Епіцентр підземних поштовхів зафіксували в районі Самандаг.

Повідомлення з’явилися через кілька годин після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив владі Туреччини, що Вашингтон допомагатиме «стільки, скільки буде потрібно» у подоланні наслідків природного лиха.

Руйнівні землетруси два тижні тому в Туреччині та Сирії забрали життя понад 47 000 людей.