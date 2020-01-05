Хокей: канадці виграли фінал чемпіонату світу U20 у збірної Росії

Молодіжна збірна Канади з хокею виграла чемпіонат світу з хокею серед гравців віком до 20 років. У фіналі канадці здолали опір російської команди, продемонструвавши волю до перемоги.

У третьому періоді росіяни довели свою перевагу до двох шайб (3:1), але канадські хокеїсти спромоглися не лише зрівняти рахунок, але й закинути вирішальний гол (4:3).

На груповій стадії Канада та Росія вже зустрічалися, і тоді росіяни розгромили родоначальників хокею – 6:0.

Раніше в неділю в поєдинку за третє місце шведи переграли фінів – 3:2.

Чемпіонат світу цього року приймала Чехія.