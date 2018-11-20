Зросла кількість українців, які вважають Голодомор геноцидом – соціологічне опитування

До 79 відсотків зросла кількість українців, які вважають Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг». Минулоріч цей показник становив 77 відсотків.

«Це твердження поділяє абсолютна більшість жителів заходу та центру країни (92% та 83% відповідно), та відносна більшість півдня та сходу (69% та 67%). Більш схильні підтримувати цю тезу мешканці сіл, молодші та україномовні респонденти. У довгостроковій динаміці з 2010 року відсоток тих, хто визнає Голодомор геноцидом збільшився на третину», – кажуть укладачі дослідження.

Згідно з опитування, 68% зазначили, що будуть цьогоріч запалювати свічку у День пам'яті жертв Голодомору в пам’ять про загиблих від голоду, 21% сказали, що не будуть цього робити. Ця ініціатива знаходить більшу підтримку на заході та у центрі (84% та 70% відповідно). Так само понад половина опитаних на півдні та сході також зазначили, що візьмуть участь у цій акції.

У групі «Рейтинг» зазначили, що опитування проводили серед 2000 повнолітніх респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв’ю в період з 20 до 29 жовтня. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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