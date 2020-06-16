Двоє високопосадовців «Голосу Америки» оголосили про відставку

Директорка «Голосу Америки» Аманда Беннетт та її заступниця Сенді Суґавара оголосили про відставку внаслідок незгоди з Білим домом у питанні висвітлення подій навколо Китаю. Високопосадовці заявили, що правильно обрали момент відставки – коли на посаду керівника агенції, що здійснює нагляд за американським закордонним мовленням, президент США Дональд Трамп призначив Майкла Пака.

«Нічого не змінюється щодо вас, вашої пристрасті, вашої місії чи цілісності», – написали колишні керівники в листі до співробітників компанії.

«Майкл Пак поклявся перед Конгресом поважати та шанувати правила, які гарантують незалежність «Голосу Америки», яка, в свою чергу, відіграє найважливішу роль у приголомшливій довірі, яку має до нас наша аудиторія у всьому світі», – вказали Аманда Беннетт та Сенді Суґавара.

Американська агенція з глобальних медіа (USAGM), яке керує «Голосом Америки», також здійснює контроль за своїми підрозділами, якими є Радіо Вільна Азія, Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода та Радіо Марті, орієнтоване на Кубу.

Цього місяця Сенат США, де більшість мають республіканці, схвалив призначення консервативного кінорежисера Майкла Пака. За його призначення проголосував лише один демократ.

Трамп різко критикував повідомлення «Голосу Америки» про поширення коронавірусної інфекції, що суперечили позиції адміністрації президента США щодо реакції Китаю на спалах.

Білий дім навіть вдався до незвичного кроку з критики «Голосу Америки» в офіційних пресрелізах та наказав Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) не співпрацювати з журналістами цього мовника. Електронний лист від 30 квітня, отриманий та опублікований Knight First Amendment Institute, показав, що CDC доручив своїм співробітникам преси відхиляти всі запити щодо інтерв’ю від будь-кого, пов’язаного з «Голосом Америки».

Статут «Голосу Америки» вимагає, щоб повідомлення, спрямовані на іноземну аудиторію в Росії, Ірані, Китаї та інших країнах, де засоби інформації не є вільними та незалежними, були «точними, об'єктивними та всебічними», а також «представляли (всю) Америку, а не будь-який один сегмент американського суспільства».