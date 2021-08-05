Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави для голови Харківської облради

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про обрання запобіжного заходу голові Харківської облради Артуру Товмасяну, підозрюваному в одержанні хабаря.

Згідно з ухваленим 5 серпня рішенням суду, він має внести заставу в розмірі майже три мільйони гривень.

«Клопотання детектива про застосування запобіжного заходу задовольнити частково. Обрати підозрюваному ... запобіжний захід у вигляді застави 1320 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить два мільйони 996 тисяч 400 гривень», – оголосила слідча суддя.

Товмасян має внести заставу протягом п’яти днів. Він також має здати закордонний паспорт, не виїжджати з Харкова без дозволу відповідних органів і не спілкуватися з іншими фігурантами кримінального провадження.

Запобіжний захід буде діяти до 5 жовтня. Ухвала суду може бути оскаржена.

Обвинувачення клопотало про запобіжний захід у вигляді застави в сумі майже чотири мільйони гривень.

Товмасян і його захист просили про особисте зобов’язання. Голова Харківської облради звинувачення на свою адресу відкидає.

4 серпня НАБУ заявило про оголошення підозри голові Харківської обласної ради в одержанні неправомірної вигоди у 1,05 мільйона гривень.

«За версією слідства, на початку 2021 року голова Харківської обласної ради у змові зі своїм заступником вимагав та одержав неправомірну вигоду у 1,05 млн грн за залишення на займаній посаді керівника обласного комунального підприємства, засновником якого є Харківська обласна рада. Впродовж першого півріччя 2021 року посадовці отримали вказану суму коштів чотирма траншами, у тому числі за посередництва спільника адвоката», – йшлося в повідомленні.

5 серпня стало відомо, що фракція «Слуга народу» в Харківській обласній раді виключила Товмасяна зі свого складу.

22 липня в НАБУ заявили, що викрили «на гарячому» заступника голови Харківської обласної ради і його спільника-адвоката після отримання ними останньої частини неправомірної вигоди в один мільйон 50 тисяч гривень.

У липні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови Харківської обласної ради у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4,75 мільйона гривень застави.