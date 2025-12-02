Влада Гонконгу анонсувала незалежне розслідування пожежі, в якій загинула 151 людина

Влада Гонконгу оголосила про створення незалежного комітету для розслідування причин пожежі в житловому комплексі, внаслідок якої минулого тижня загинула 151 людина.

«Щоб уникнути подібних трагедій знову, я створю незалежний комітет під керівництвом судді для вивчення причини пожежі й швидкого поширення вогню і пов’язаних із цим питань», – заявив 1 грудня голова адміністрації Гонконгу Джон Лі.

Влада заявила, що пожежа стала найбільшою в місті за останні десятиліття. У справі провели понад десяток затримань.

Пожежа охопила житловий комплекс, що складається з восьми 32-поверхових будинків, вдень 26 листопада. Горіли сім із восьми будинків. 1 грудня поліція завершила обстеження п’яти з семи будинків, знайшовши останки жертв у квартирах, коридорах і на сходах.

Влада Гонконгу не називала точних причин пожежі, проте вказувала, що фасад будівлі на момент початку горіння був на ремонті, причому компанія-підрядник використовувала пожежонебезпечні бамбукові риштовання.

У пожежному департаменті Гонконгу також підтвердили, що будівельники використали легкозаймистий утеплювач: ним ізолювали на час ремонту вікна у будинках.