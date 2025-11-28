Число загиблих внаслідок пожежі в Гонконгу зросло до 128, ще 200 людей вважають зниклими

Кількість загиблих внаслідок масштабної пожежі у житловому комплексі в Гонконгу станом на 28 листопада досягла 128, ще близько 200 людей залишаються зниклими безвісти, повідомив начальник служби безпеки міста Кріс Тан.

Пожежа охопила житловий комплекс, що складається з восьми 32-поверхових будинків, вдень 26 листопада. Горіли сім із восьми будинків.

Влада Гонконгу поки що не розкриває причин пожежі. Проте фасад будівлі на момент початку горіння був на ремонті, причому компанія-підрядник використовувала пожежонебезпечні бамбукові риштовання. Вони швидко спалахнули і почали ламатися й падати, блокуючи виходи з будівлі й заважаючи проходу пожежників.

У пожежному департаменті Гонконгу також підтвердили, що будівельники використали легкозаймистий утеплювач: ним ізолювали на час ремонту вікна у будинках.

Наразі в компанії, яка вела ремонт фасаду, затримали двох директорів і одного консультанта: вони проходять у кримінальній справі про ненавмисне вбивство.

Обстеження будівель розпочнеться 28 листопада, коли всі конструкції житлового комплексу будуть достатньо пролиті й охолоджені та будуть виключені нові осередки займання, заявляє влада.