Число загиблих через пожежу в Гонконгу сягнуло 83, зниклих безвісти – близько 250

Щонайменше 83 людини загинули в результаті пожежі, що охопила житловий комплекс у Гонконгу 26 листопада, ще 75 жителів зазнали поранень, щонайменше 250 вважаються зниклими безвісти, повідомляє газета The Guardian.

Поліція припустила, що легкозаймисті будівельні ліси та пінопластові матеріали, які використовувалися під час ремонтних робіт, могли стати причиною швидкого поширення найсмертоноснішої пожежі в місті за останні десятиліття.

«Ми маємо підстави вважати, що відповідальні особи компанії виявили грубу недбалість, що призвело до цієї аварії та спричинило неконтрольоване поширення вогню, в результаті чого загинули люди», – заявила очільниця поліції Гонконгу Ейлін Чунг.

Поліція заявила, що заарештувала двох директорів та інженерного консультанта за підозрою в ненавмисному вбивстві.



