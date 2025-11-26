Гонконг: через пожежу у багатоповерхівках загинули щонайменше 13 людей

Щонайменше 13 людей загинули, десятки поранено внаслідок великої пожежі у кількох багатоповерхових житлових будинках у Гонконгу. Про це повідомили представники влади. Стверджується, що дев'ятеро людей загинули на місці, ще четверо постраждалих згодом померли у лікарні.

Боротьба з вогнем у районі Тай-По продовжується. За повідомленнями медіа, у 31-поверхових будівлях, що горять, можуть бути заблоковані люди. Серед постраждалих є пожежники.

Житловий комплекс Ван Фук Корт, де почалася пожежа, має 2000 житлових квартир, що складаються з восьми блоків. Як пише Reuters з посиланням на пожежну службу, ще немає даних про кількість людей, які можуть перебувати всередині будівель.

Причини займання, що охопило сім висотних будівель, поки що невідомі. Агентства зазначають, що у Гонконгу, як і раніше, використовується бамбук для виробництва будівельних лісів. Однією з версій називається займання конструкції з бамбука під час будівельних робіт.