Число загиблих від пожежі в багатоповерхівках у Гонконгу зросло до 55

Кількість загиблих внаслідок масштабної пожежі, що охопила кілька багатоповерхівок у Гонконгу, зросла до 55, повідомила пожежна служба міста 27 листопада.

За даними влади, 51 людина загинула на місці події, а четверо померли в лікарні. Ще близько 300 людей вважаються зниклими безвісти.

У поліції заявили, що пожежу могла спричинити «груба недбалість» будівельної компанії, яка використовувала небезпечні матеріали.

За словами пожежників, вогонь у чотирьох з восьми багатоквартирних будинків загасили, а три пожежі ще гасять.

Житловий комплекс із восьми будинків, де почалася пожежа, має 2000 квартир.