Гордон відмовився говорити про засуджених за шахрайство «позаштатних кореспондентів» «Бульвару»

Головний редактор газети «Бульвар Гордона» Дмитро Гордон в інтерв’ю Радіо Свобода відмовився відповісти на питання щодо двох жінок, засуджених за в Росії, які мали посвідчення кореспонденток його видання.

Двох жінок засудили за шахрайство в Росії в 2004 році. В них знайшли посвідчення позаштатних кореспондентів газети «Бульвар», яку заснував і очолює Гордон. На запитання журналіста Радіо Свобода про те, чи були вони співробітницями газети, Гордон не став відповідати.

«Я зможу про це розповісти вам, але якщо мені дадуть на це згоду оці дві жінки. Тому що це їхні інтимні подробиці і я не можу розповідати про це», – заявив журналіст і керівник виборчого штабу партії «Сила і честь».

Читайте також: Гордон прокоментував зв’язок із людьми, які видавали дієтичну добавку за «ліки від раку»​

У 2004 році в російській Карелії були засуджені за шахрайство до шест та семи років ув’язнення дві жінки – Тетяна Мороз і Тетяна Костєва.

«Як встановлено судом, підсудні протягом двох місяців (березень-квітень 2004 роки) під виглядом ворожіння на картах, ясновидіння і пророцтва, магічного зміни майбутнього, шахрайським шляхом здійснювали розкрадання грошових коштів жителів Карелії. Всього ними скоєно 166 епізодів шахрайства. В обвинувальному висновку зазначені 170 потерпілих, загальна сума заподіяної ним шкоди перевищила 2,5 мільйона рублів», – йдеться у повідомленні на сайті генеральної прокуратури РФ.

Більше про Дмитра Гордона у ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода: