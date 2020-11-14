На Хортиці виявили 2500-річне поховання скіфського воїна

14 листопада представники Національного заповідника «Хортиця» презентували представникам ЗМІ результати цьогорічної археологічної експедиції на острові Хортиця. Під час неї було виявлено поховання, вік якого складає близько 2500 років. Це перша з 1992 року знахідка повністю вцілілого, не пограбованого скіфського поховання на острові, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Зазвичай 90% таких поховань пограбовані ще в давнину. Ми також, коли копали, побачили вхід грабіжників, але з якоїсь причини грабіжники до нього не дійшли і все залишилося таким, як його ховали. Дуже добра збереженість кісток. Всі кістки збереглися, тобто можна зробити велику кількість аналізів і антропологічних, і інших. З наукової точки зору, це дуже велика вдача», – розповів керівник археологічної експедиції, провідний науковий співробітник відділу охорони пам’яток історії, археології та природи Національного заповідника «Хортиця» Дмитро Никоненко.

У катакомбі, глибина якої складає близько 3 метрів, поховано 40-річного чоловіка. Небіжчик мав високий зріст як для свого часу – близько 180 сантиметрів.

«Поховання здійснено у катакомбі, тобто це не звичайна яма, а така імпровізована підземна будівля. Одна з версій, які вчені висловлюють, що катакомби скіфські – це якраз відтворення будівлі у житлі, тобто кибитки, але підземної. Воїн великий за зростом. У нього добра збереженість зубів, тобто це людина, яка добре харчувалася. Він прожив немало років. Приблизно 40 років. Пізніше буде більш точно відомо. У нього був колчан зі стрілами, що вказує, що він був воїн», – розповів Никоненко.

Поховання також супроводжувалося жертовною їжею, поряд з якою лежав залізний ніж із кістяним руків’ям. Виявлений поряд з тілом колчан був зроблений зі шкіри та оздоблений залізом. Скільки стріл було в ньому, наразі не відомо: точну кількість мають встановити археологи під час подальшої розчистки поховання.

Вхід до катакомби, в якій був похований скіф, було збудовано з величезної кількості каміння. Це, на думку істориків, свідчить про непересічний статус небіжчика у скіфському суспільстві.

«Зазвичай це 1-2 камені великі якісь, а у нас величезна закладка. Окремі камені сягають 200 кілограмів, і їх дуже багато. І облаштування це потребувало багато зусиль, що також вказує на те, що людину поважали. І окрім цього, коли його поховали, зверху зробили кам’яний кромлех, тобто з каменів зробили викладку. Це частина поховального обряду. Таким чином, скіф дуже поважний. Звичайно, що він не належить до царської родини, але це поважний представник свого племені», –пояснив Никоненко.

Поряд з місцем цьогорічної знахідки археологами з Національного заповідника «Хортиця» було виявлено ще чотири поховання скіфського періоду. Так, у 1995 році розкопали і дослідили жіноче поховання, вік якого також складає близько 2500 років. У ньому виявили речі, які мали імпортне походження, як-то чорнолаковий канфар (грецький сосуд для пиття у формі кубку з двома ручками – ред.), пастове намисто та сережки з елементами срібного оздоблення, а також люстерко і наконечники стріл. Історики припускають, що поховані поряд чоловік та жінка могли бути пов’язані між собою – бути подружжям або родичами.

«Такі знахідки свідчать про те, що у скіфський час Хортиця була місцем, де проживали скіфи у великій кількості. Вона мала важливе значення, оскільки на Хортиці була переправа з одного берега Дніпра на інший. А для кочових племен подолання річкових перешкод було дуже важке, і переправи дуже цінувалися. І люди, які тут мешкали, якраз контролювали і забезпечували переправи племен з одного боку на інший. Тобто Хортиця в цей час була дуже важливим стратегічним місцем», – розповів Никоненко.

Робота цьогорічної археологічної експедиції тривала близько 2 місяців. Місце знахідки планують музеєфікувати.