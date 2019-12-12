У Запоріжжі виявили 300 нагробків менонітів, замурованих радянською владою

Під час археологічних розкопок на Верхній Хортиці упродовж липня-листопада 2019 року працівникам Національного заповідника «Хортиця» вдалося виявити близько 300 нагробних плит з менонітського цвинтаря, що були замуровані у фундамент побудованої 1935 року комори. Історики ідентифікували понад 90 осіб, на чиїх могилах були встановлені знайдені надгробки.

«98%, що знайдено все. Можливо, якийсь відсоток чи пів відсотка лишається, що можливо, ще варто перевірити, бо у нас ні планів, ні схем не було, ми працювали всліпу. Коли працюєш всліпу, треба перевіряти себе. Навколо колонії ще мають бути такі ж самі будинки. Треба їх знайти. Навесні плануємо експедицію: будемо їздити і видивлятися, де що є, бо вони обов’язково мають бути», – розповів Максим Штатський, що керував археологічними роботами.

Ступінь збереженості знайдених надгробків різний: серед них як цілісні плити з неушкодженими написами, так і уламки. Наразі історикам вдалося відтворити повний вигляд частини знайдених надгробків. Найдавніші знахідки даються 1793 роком.

«Однозначно ця колекція написів менонітів є найбільшою сьогодні в Україні. Безумовно має бути увічнення у вигляді музейного комплексу. Ми всі ці фрагменти ставимо на облік як пам’ятники лапідарні у самому заповіднику. Але в майбутньому ми хотіли б, щоб вони створили потужний інформаційний меморіальний осередок, який показав історію Хортиці 1789 по 1914 рік, і ця колекція розкриває практично всі аспекти, всі риси історії менонітів. І цей пам’ятник буде надзвичайно важливий для відтворення історичної пам’яті і справедливості щодо менонітів», – каже директор Національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко

Планується, що зі знайдених надгробків буде створено меморіальний комплекс. Вирішити, де і в якій формі його буде розміщено має спеціальна комісія у складі істориків, представників міської влади Запоріжжя та нащадків родин місцевих менонітів, яким належать знайдені надгробки.

«Хочемо першим етапом провести реставрацію цих пам’яток, зібрати, що вдасться зібрати. І наступним етапом провести конкурсні роботи, можливо, буде міжнародний конкурс, можливо, хтось долучиться з бажаючих оформити ці знахідки після реставрації в єдиний меморіальний об’єкт. Моя особиста пропозиція: у нас на Хортиці є пам’ятка історії – менонітське кладовище і поряд з ним можна було б виділити місце і влаштувати меморіал хортицьких менонітів, і виставити всю цю колекція», – додав Максим Остапенко.

Менонітські нагробки, замуровані у фундамент будівлі 1930-х років, працівники Національного заповідника «Хортиця» виявили під час археологічної розвідки в кінці липня 2019 року. Первинно було знайдено 18 фрагментів могильних плит. Всі походять із розташованого неподалік місця знахідки менонітського цвинтаря, що був зруйнований радянською владою у 1930-х роках.

Меноніти – представники протестантського руху, які розмовляли переважно німецькою і переселилися на південь України в кінці XVIII сторіччя. Дозвіл заснувати в регіоні свої поселення вони отримали від російської цариці Катерини ІІ. За радянської влади меноніти зазнали репресій.