НБУ назвав вартість готівки, яка є в обігу в Україні

Вартість готівки, яка є в обігу в Україні, сягає 425 мільярдів гривень, повідомив Національний банк України дані на 1 січня. У тому числі в обігу є 13,4 мільярда монет на 2,6 мільярда гривень та 2,9 мільярда банкнот на 422,4 мільярда гривень.

«На початок 2020 року середня кількість банкнот на одного українця становила 70 штук, а монет (розмінних та обігових монет 1, 2 та 5 грн, які є засобом платежу) – 182 штуки. Середня кількість монет, що припадають на одного українця, знизилася за рік на 41% (внаслідок вилучення з обігу розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок та припинення видач монет номіналом 25 копійок з 01 жовтня 2019 року)», – розповіли в регуляторі.

У Нацбанку повідомили, що банкнот номіналом 200 гривень та розмінних монет по 10 копійок – найбільше (23,4% та 28,9% відповідно). Крім того, у готівковому обігу є майже 4 мільйони штук банкнот номіналом 1 000 гривень, які були введені в обіг з 25 жовтня 2019 року.

За даними НБУ, 1 січня 2019 року сума готівки становила 400,1 мільярда гривень.