НБУ вводить в обіг банкноту в 1000 гривень

Національний банк України повідомив про початок обігу купюри номіналом у тисячу гривень 25 жовтня.

Голова НБУ Яків Смолій повідомив, що відсьогодні банки зможуть отримати банкноти та видавати своїм клієнтам.

«Ця банкнота тепер є дійсним платіжним засобом на території України, нею можна вільно розрахуватися у торговельній мережі або зробити внесок на вклад у банку», – цитує Смолія пресслужба центрального банку.

15 вересня директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко повідомив журналістам, що перший випуск купюр номіналом в тисячу гривень сягатиме 5 мільйонів банкнот.

Доцільність запровадження нової банкноти в НБУ пояснюють тим, що доходи українців та ціни зростають, відповідно, максимального номіналу в 500 гривень недостатньо для «нормального грошового обігу».

На лицьовій стороні банкноти зображено науковця Володимира Вернадського. На зворотному боці – будівля Президії Національної академії наук.