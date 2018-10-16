В ГПУ не підтвердили, що затриманий у Франції українець – Дмитро Малиновський

Речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко заявив, що «не готовий підтвердити» інформацію про те, що затриманий у Франції громадянин України – Дмитро Малиновський.

«В мене такої інформації ще немає», – сказав Лисенко на запит Радіо Свобода

Раніше таку інформацію оприлюднило онлайн-видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела у прокуратурі.

За даними Міністерства внутрішніх справ, чоловік на ім’я Дмитро Анатолійович Малиновський зник у серпні 2014 року в Одесі. Його розшукують за підозрою в підробці та використанні підроблених документів, а також у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Раніше 16 жовтня Європол повідомив про затримання у французькому Діжоні неназваного громадянина України, якого підозрюють у міжнародному шахрайстві.