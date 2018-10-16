У Франції поліція затримала «короля замку» з України, якого підозрювали у масштабній корупцій – Європол

Французька поліція спільно з Європолом заарештувала поблизу Діжона українця, «короля замку», якого підозрюють у міжнародному шахрайстві. Затримання відбулося ще 5 жовтня, однак пресс-служба Європолу повідомила про це тільки сьогодні.

У громадянина України, ім’я якого не називають, вилучили майно на суму понад 4,6 мільйонів євро, в тому числі замок, раритетний Rolls Royce Phantom і три твори мистецтва, створені іспанцем Сальвадором Далі.

Розслідування підозрілих операцій, пов’язаних з придбанням замку у Бургундії фірмою з Люксембургу, почалося у січні цього року. Як зазначають у Європолі, основним власником фірми був громадянин України, якого на батьківщині підозрювали у «масштабній корупції», але йому вдалося уникнути відповідальності, сфальсифікувавши свідоцтво про смерть.

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«Під час оперативної наради, яка проводилась в Європі між Францією, Люксембургом та Україною, було встановлено, що підозрюваний не тільки живий, але і непогано живе у Франції», – зазначили у Європолі.

Після цього справу перекваліфікували з випадку внутрішнього шахрайства на міжнародне відмивання доходів від корупції.

Окрім громадянина України затримали ще трьох його спільників, додали у Європолі.