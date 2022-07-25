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Війська РФ з «Градів» обстріляли прикордонне село на Чернігівщині – ОВА

За даними ОВА, було 12 вибухів. Інформація про втрати та руйнування уточнюється.

Російські війська обстріляли село Михальчина Слобода на Чернігівщині, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

«Сьогодні, 25 липня, біля 19.00 росіяни обстріляли із «градів» територію біля села Михальчина Слобода (Новгород-Сіверська громада). Нарахували 12 вибухів/«приходів», – написав він у телеграмі.

Інформація про втрати та руйнування уточнюється.

Минулого тижня в Держприкордонслужбі повідомляли, що російські війська продовжують обстрілювати і Чернігівську, і Сумську області. Це відбувається щоденно.

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