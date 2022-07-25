Війська РФ з «Градів» обстріляли прикордонне село на Чернігівщині – ОВА

Російські війська обстріляли село Михальчина Слобода на Чернігівщині, повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.



«Сьогодні, 25 липня, біля 19.00 росіяни обстріляли із «градів» територію біля села Михальчина Слобода (Новгород-Сіверська громада). Нарахували 12 вибухів/«приходів», – написав він у телеграмі.



Інформація про втрати та руйнування уточнюється.

Минулого тижня в Держприкордонслужбі повідомляли, що російські війська продовжують обстрілювати і Чернігівську, і Сумську області. Це відбувається щоденно.