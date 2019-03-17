На Дніпропетровщині в поліцейських кинули гранату, один правоохоронець поранений – Князєв

У місті Вільногірськ на Дніпропетровщині в поліцейських кинули гранату, унаслідок чого правоохоронець отримав поранення, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.

«Місто Вільногірськ на Дніпропетровщині. 20 хвилин тому. Поліцейські групи реагування зупиняють місцевого мешканця на автівці з «євробляхами». На прохання надати для перевірки документи у поліцейських летить граната. Вибухом одного поліцейського поранено, напарник миттєво реагує, і зловмисник не встигає висмикнути чеку на другій гранаті. Зупиняє кидача гранат, застосувавши табельну зброю», – написав Князєв.

За його словами, нападник поранений.