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17 Березень 2019, Київ 17:09
Новини | Події

На Дніпропетровщині в поліцейських кинули гранату, один правоохоронець поранений – Князєв

Князєв: вибухом одного поліцейського поранено, напарник миттєво реагує, і зловмисник не встигає висмикнути чеку на другій гранаті

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У місті Вільногірськ на Дніпропетровщині в поліцейських кинули гранату, унаслідок чого правоохоронець отримав поранення, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook.

«Місто Вільногірськ на Дніпропетровщині. 20 хвилин тому. Поліцейські групи реагування зупиняють місцевого мешканця на автівці з «євробляхами». На прохання надати для перевірки документи у поліцейських летить граната. Вибухом одного поліцейського поранено, напарник миттєво реагує, і зловмисник не встигає висмикнути чеку на другій гранаті. Зупиняє кидача гранат, застосувавши табельну зброю», – написав Князєв.

За його словами, нападник поранений.

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