У Греції на вимогу України затримали колишнього топ-менеджера компанії Курченка

У Греції на вимогу України затримали росіянина Євгена Калініна, колишнього топ-менеджера компанії українського бізнесмена Сергія Курченка.

«Калініна затримали у четвер (28 лютого – ред.) в афінському аеропорту, у п'ятницю відбулося слухання за фактом затримання, і росіянина відправили до в'язниці Корідаллос до тих пір, поки в Грецію не доставлять український запит на екстрадицію», – сказав адвокат Янніс Рахіотіс у коментарі ТАСС.

За його словами, Калініна затримали, коли він прибув у коротке відрядження до Афін.

«Українська влада звинувачує його в тому, що він нібито був членом злочинної організації, створеної для ухилення від сплати податків і присвоєння цих сум», – додав Рахіотіс.

Адвокат заявив, що Калінін був керівником нафтопереробного заводу в Одесі у 2011-2013 роках. Водночас російські ЗМІ пишуть, що у 2013–2014 роках він працював виконавчим директором холдингу СЄПЕК Сергія Курченка, якого називали «гаманцем Януковича».

Українська влада наразі не коментувала ситуацію.