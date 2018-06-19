Одеська прокуратура просить спецрозслідування стосовно Курченка

Прокуратура Одеської області звернулася до суду з клопотанням про здійснення спецрозслідування стосовно організатора злочинних оборудок з нафтопродуктами Сергія Курченка, повідомляє прес-служба відомства.

У повідомлення зазначається, що правоохоронці довели причетність до масштабної оборудки з нафтопродуктами «колишнього голови спостережної ради групи компаній Сергія К. Підозрюваний наразі перебуває у розшуку».

«У рамках слідства прокуратура спільно з поліцією 19 червня звернулася до Київського районного суду міста Одеси з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно вказаної особи», – йдеться у повідомленні прокуратури Одещини.

Колишній голова спостережної ради групи компаній підозрюється у створенні злочинної організації та керівництві її діями, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фіктивному підприємництві.

У березні 2018 року Печерський районний суд Києва на клопотання Генеральної прокуратури України дав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно бізнесмена Сергія Курченка,

У ГПУ стверджують, що збитки, спричинені злочинною організацією, активним учасником якої є Курченко, сягають понад 14 мільярдів гривень.

За відповідними фактами Курченку повідомили про підозру. Санкція найтяжчої з інкримінованих підозрюваному статей передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

За даними прокуратури, Курченко з лютого 2014 року переховується за межами України. У зв’язку із цим його оголосили у розшук.

За даними СБУ, Курченко переховується в Росії.