У Греції знайдено викрадену 2012 року картину Пікассо

Поліція Греції знайшла картину Пабло Пікассо «Голова жінки», викрадену 2012 року з Національної художньої галереї Афін, повідомляють міжнародні медіа.

Разом із нею знайшли картику нідерландського живописця Піта Мондріана «Вітряк», якій, за даними медіа, завдано шкоди.

Як повідомляє агентство Reuters, картини знайшли в ущелині. Ймовірним викрадачем виявився місцевий житель, якого заарештували.

Пікассо написав «Голову жінки» 1939 року, а 1949-го передав її галереї в Греції у нагороду за опір нацистам під час Другої світової війни.

Поліція відновила розслідування пограбування в лютому 2020 року після того, як стало ясно, що «Голова жінки» не з’являлася на чорних ринках творів мистецтва і, за всіма ознаками, не була вивезена з країни. Полотно оцінюють у 16,5 мільйона євро.

«Вітряк» був написаний Мондріаном 1905 року. Галерея отримала картину в подарунок 1963 року.