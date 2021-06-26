В Узбекистані на дитячому каналі запровадили посаду цензора через картину Боттічеллі

На узбецькому дитячому каналі запровадили посаду цензора, який буде стежити за відповідністю матеріалів «узбецькому менталітету іта духовності». Це сталося після того, як публіка висловила протест через показ в мультфільмі картини Сандро Боттічеллі «Народження Венери». Про це повідомляє узбецька служба Радіо Свобода.

За даними співрозмовника РС на каналі, завданням нового співробітника буде розмивати зображення, які можуть викликати невдоволення консервативної публіки. Зазначається, що аналогічна посада вже з’явилася ще на двох каналах.

Раніше широкий резонанс в узбецькому сегменті соціальних мереж викликали мультфільми, в одному з яких був показаний поцілунок принцесою Аладдіна, а в іншому – картина Боттічеллі. Один із співробітників каналу тоді був покараний, адміністрація пообіцяла найняти людину для посилення контролю за ефіром.

Крім того, перекладачі будуть попереджати адміністрацію каналу про наявність в матеріалах сюжетів, що «суперечать духовності».

Картина Боттічеллі була написана наприкінці 15-го століття і вважається одним із найвідоміших творів епохи Відродження.