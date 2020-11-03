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03 листопада 2020, Київ 23:05
Новини | Міжнародні

Влада Узбекистану планує платити громадянам за здоровий спосіб життя

Узбекистан платитиме своїм громадянам, які проходитимуть на день 10 тисяч кроків. Відповідний указ підписав президент країни Шавкат Мірзійоєв.

За подолання цієї відстані виплачуватиметься 3 тисячі сумів (0,3 долара США). Рекордсмени отримуватимуть більше, повідомляє узбецька служба Радіо Свобода – Радіо Озодлік.

До 1 березня 2021 року в країні має бути розроблена платформа «Здоровий спосіб життя». Раз на місяць користувач платформи, що пройшов найбільшу відстань у своєму місті, отримає 300 тисяч сумів (28 доларів), у регіоні – 500 тисяч (48 доларів), а лідер по кроках в усій країни отримає 1 мільйон сумів (близько 100 доларів).

Як працюватиме платформа і як фіксуватимуться кроки, поки невідомо. Ініціатори нововведення планують, що гроші на стимулювання ходьби стягуватимуться з виробників шкідливих для здоров’я продуктів.

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