ОГП: у Греції затримали українця, якого підозрюють у розкраданні коштів Міноборони

У столиці Греції – Афінах – 13 листопада затримали громадянина України, якого підозрюють у незаконному заволодінні бюджетними коштами у розмірі 43 млн гривень.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, наразі готуються документи для запиту про видачу затриманого українській стороні для притягнення до кримінальної відповідальності.

6 листопада 2023 року прокурори Офісу генпрокурора направили до компетентних органів Греції запит на затримання та тимчасовий арешт чоловіка, також був запит до Інтерполу. Підозрюваного затримали та Апеляційний суд Афін застосував щодо нього тимчасовий арешт.



За даними слідства, підозрюваний у змові з іншими особами заволодів коштами, які ТОВ отримало як попередплату за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення, ці кошти були перераховані на рахунки фізичних осіб-підприємців за нібито надання робіт та послуг.

В ОГП додають, що це було вчинено з 2 березня по 10 травня 2022 року, в той час підозрюваний перебував на посаді директора компанії.

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12 липня минулого року правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, вчинені у особливо великому розмірі організованою групою (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).