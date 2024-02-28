Громадянин Болгарії заарештований у Лондоні за шпигунство на користь Росії

У Великій Британії заарештований уже шостий громадянин Болгарії, підозрюваний у шпигунстві на користь Росії. Імовірно, всі шестеро належать до однієї мережі, яка працювала в Британії із серпня 2020 року.

38-річного Тихомира Іванчева було затримано контртерористичним відділенням поліції Лондона 7 лютого. Тоді суд відпустив його під заставу. Тепер Іванчев знову постав перед судом, йому призначено арешт, зазначено у повідомленні поліції.

Раніше в тій же кримінальній справі вже були заарештовані пʼятеро громадян Болгарії, які жили в Лондоні та Норфолку. Суд над ними розпочався у вересні 2023 року.

На думку слідства, вони передавали Росії секретну інформацію. Правоохоронці вважають, що до шпигунської мережі входив також громадянин Австрії та інші особи, подробиці про яких не вказані.

Трьом із заарештованих болгар висунуто також звинувачення у використанні підроблених документів – фальшивих паспортів та посвідчень особи майже десятка країн.