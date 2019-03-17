Гройсман про монетизацію субсидій: ми виплатили вже близько 350 млн гривень

Українцям виплатили вже близько 350 мільйонів гривень у межах монетизації субсидій, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми виплатили вже близько 350 мільйонів гривень субсидій. Процес пішов. Ці гроші належать українцям. Фактично до нового опалювального сезону прийдемо з працюючою системою», – сказав Гройсман.

12 березня в Україні стартували виплати субсидій грішми, так звана монетизація. Лише за перший день громадянам перерахували 19,4 мільйони гривень. Виплати монетизованих субсидій почалися через мережу державного банку «Ощадбанк».

З 1 березня в Україні стартував процес монетизації субсидій. На 2019 рік у проекті бюджету заплановано 55 мільярдів гривень на субсидії з комунальних послуг.