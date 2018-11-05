У Сирії внаслідок вибуху загинули кілька російських найманців групи «Вагнера» – ЗМІ

Шестеро ймовірних російських найманців із приватної військової компанії «Вагнера» загинули внаслідок вибуху в колишній будівлі кримінальної поліції на трасі Дамаск – Дейр-ез-Зор у Сирії 4 листопада, повідомляє російська «Нова газета» із посиланням на свої джерела.

Видання заявляє, що серед загиблих також були п’ять бійців сирійської урядової армії. За словами джерела, у будівлі розташований один із підрозділів п’ятого корпусу цієї армії, який «укомплектований сирійськими добровольцями, і посилений російськими «військовими радниками».

Наразі підтвердження цієї інформації або коментарів з боку російської чи сирійської влади немає.

Приватна військова компанія «Вагнера» названа так за позивним її засновника Дмитра Уткіна, діє в Росії неофіційно, але за фактичної підтримки влади. Москва не визнає її існування, але її найманці і сам «Вагнер» отримують державні нагороди.

Незалежна Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що цього року загинули десятки російських найманців, які працювали на приватну військову компанію.​