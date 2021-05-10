У Грузії звільнили з-під арешту опозиційного лідера, заставу за якого вніс Євросоюз

У Грузії звільнили з-під арешту лідера опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніку Мелію, заставу за якого вніс Європейський союз.

Тбіліський міський суд задовольнив 10 травня клопотання прокуратури Грузії про зміну запобіжного заходу для Мелії з попереднього ув’язнення на заставу, і опозиціонера вже випустили з в’язниці в місті Руставі неподалік столиці Тбілісі.

Звільнення Мелії, який перебував під арештом із 23 лютого через несплату застави у справі щодо протестів у червні 2019 року, було одним із пунктів угоди, підписаної 19 квітня між владною партією «Грузинська мрія» і представниками опозиції.

Суму застави, 40 тисяч ларі (понад 11,6 тисячі доларів, чи близько 9,5 тисячі євро), надав Європейський фонд за демократію, створений Європейським союзом і країнами, що входять у нього. На прохання представництва ЄС у Грузії суму застави на рахунок Національного виконавчого бюро перерахувала 8 травня авторитетна неурядова організація «Асоціація молодих юристів Грузії».

17 лютого Тбіліський міський суд змінив запобіжний захід щодо Ніки Мелії з застави на арешт у справі про штурм парламенту 20 червня 2019 року. Після цього лідери опозиції зібралися в офісі «ЄНР», щоб захистити Ніку Мелію, бо передбачалося, що влада проведе поліцейську операцію його затримання.

Наступного ранку, 18 лютого, у відставку з посади прем’єр-міністра пішов чільний представник «Грузинської мрії» Ґіорґі Ґахарія. Він повідомив, що в нього виникли розбіжності з владною командою через форму затримання Мелії. Після цієї відставки Міністерство внутрішніх справ Грузії відклало затримання опозиціонера.

Операцію здійснили вже 23 лютого, наступного ранку після того, як новим прем’єром був призначений Іраклі Ґарібашвілі, якого і в лавах «Грузинської мрії» називають «яструбом».

Цей арешт викликав хвилю негативних заяв на адресу уряду Грузії з боку організацій і парламентарів із країни ЄС і зі США, і став одним із основних питань на переговорах влади з опозицією.

Мелію обвинувачують у підбурюванні до насильства під час вуличних протестів у червні 2019 року. Мелія і його прихильники відкидають таке обвинувачення як політично мотивоване.

Ті заворушення спричинило, серед іншого, рішення парламентаря з Росії, який прибув із візитом, всістися в крісло спікера парламенту Грузії під час зустрічі групи політиків із переважно православних за вірою країн. Тоді внаслідок сутичок у ніч із 20 на 21 червня 2019 року понад 200 людей потерпіли, десятки були затримані, хоча потім їх відпустили.

Мелія й його прихильники заявляють, що акція була стихійною і не мала організаторів, а опозиційні політики були на ній як рядові учасники.

В цій справі Мелія мав перебувати під заставою, але 17 лютого суд у Тбілісі ухвалив замінити її на арешт, заявивши, що не була сплачена сума застави – яку йому, як звернули увагу його прихильники, перед тим призначили повторно. Через це Ніка Мелія відмовився сплатити її.