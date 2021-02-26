Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
27 лютого 2021, Київ 01:17
Новини | Міжнародні

Опозиція в Грузії заявляє про початок «безстрокових протестів»

«Марш свободи» під прапорами Грузії й опозиційних партій у центрі Тбілісі, 26 лютого 2021 року

Опозиція в Грузії заявила, що починає «безстрокові протести» задля звільнення ув’язненого діяча, лідера найбільшої опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніки Мелії, й інших ув’язнених опозиціонерів, яких вони називають політв’язнями, – а також із вимогою позачергових парламентських виборів.

Намети опозиції біля будівлі парламенту
Намети опозиції біля будівлі парламенту

Після демонстрації протягом дня центром столиці Грузії Тбілісі, яку назвали «Маршем свободи», опозиційні активісти встановили на ніч намети біля будівлі парламенту в центрі міста. Один намет поставили було й на проїзній частині проспекту Руставелі, однієї з головних вулиць міста, але на вимогу поліції перенесли на хідник.

Цей намет урешті довелося прибрати з-посеред вулиці, але опозиціонери кажуть, що знову поставлять його там, якщо їхні вимоги не виконають за два тижні
Цей намет урешті довелося прибрати з-посеред вулиці, але опозиціонери кажуть, що знову поставлять його там, якщо їхні вимоги не виконають за два тижні

На ніч на місці протесту залишається кількадесят людей, більш масові акції опозиція планує вже на наступний тиждень.

Ситуація в Грузії значно загострилася наприкінці минулого тижня, коли суд наказав узяти Ніку Мелію під досудовий арешт, бо він не сплатив суму застави – визначеної йому, як звертають увагу його прихильники, повторно.

Тоді його не стали арештовувати відразу після того, як це рішення спричинило відставку прем’єр-міністра Ґіорґі Ґахарії, не згодного з ним.

Наступна хвиля загострення сталася 23 лютого, коли Мелію все-таки арештували по тому, як уряд Грузії очолив Іраклі Ґарібашвілі, якого називають «яструбом».

Цей арешт викликав різку критику не тільки в самій Грузії, а й серед її західних союзників. Владу Грузії і владну партію «Грузинська мрія» застерігають, що такими діями вони зводять країну з її євроатлантичного шляху.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG