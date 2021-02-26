Опозиція в Грузії заявляє про початок «безстрокових протестів»

Опозиція в Грузії заявила, що починає «безстрокові протести» задля звільнення ув’язненого діяча, лідера найбільшої опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніки Мелії, й інших ув’язнених опозиціонерів, яких вони називають політв’язнями, – а також із вимогою позачергових парламентських виборів.

Після демонстрації протягом дня центром столиці Грузії Тбілісі, яку назвали «Маршем свободи», опозиційні активісти встановили на ніч намети біля будівлі парламенту в центрі міста. Один намет поставили було й на проїзній частині проспекту Руставелі, однієї з головних вулиць міста, але на вимогу поліції перенесли на хідник.

На ніч на місці протесту залишається кількадесят людей, більш масові акції опозиція планує вже на наступний тиждень.

Ситуація в Грузії значно загострилася наприкінці минулого тижня, коли суд наказав узяти Ніку Мелію під досудовий арешт, бо він не сплатив суму застави – визначеної йому, як звертають увагу його прихильники, повторно.

Тоді його не стали арештовувати відразу після того, як це рішення спричинило відставку прем’єр-міністра Ґіорґі Ґахарії, не згодного з ним.

Наступна хвиля загострення сталася 23 лютого, коли Мелію все-таки арештували по тому, як уряд Грузії очолив Іраклі Ґарібашвілі, якого називають «яструбом».

Цей арешт викликав різку критику не тільки в самій Грузії, а й серед її західних союзників. Владу Грузії і владну партію «Грузинська мрія» застерігають, що такими діями вони зводять країну з її євроатлантичного шляху.