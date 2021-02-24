Держдепартамент США: арешт опозиціонера Мелії йде врозріз із євроатлантичними прагненнями Тбілісі

Вашингтон вкрай стурбований у зв’язку з арештом лідера найбільшої опозиційної партії Грузії «Єдиний національний рух» Ніки Мелії й інших представників опозиції, заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

«Те, що ми бачили в останні дні, суперечить євроатлантичним сподіванням самої Грузії», – заявив Прайс.

Він додав, що Вашингтон закликає всі сторони «проявити стриманість і уникати будь-яких дій або риторики, які могли б призвести до ескалації напруженості або насильства».

«Ми закликаємо владу Грузії діяти відповідно до її євроатлантичних прагнень і підтверджувати свою прихильність принципам демократії, свободи особистості і верховенства закону, гарантуючи, що судова система вільна від політичної упередженості. США підтримують демократичну, безпечну, процвітаючу Грузію, ми продовжимо працювати з Грузією з метою просування верховенства закону і відповідних інститутів», – зазначив Прайс.

Дії влади Грузії розкритикували також і американські сенатори й конгресмени. Вони закликають розрядити політичну ситуацію в Грузії.

Напередодні поліцейські взяли штурмом офіс, в якому перебував Ніка Мелія. Його затримали за звинуваченням у підбурюванні до насильства під час вуличних протестів у червні 2019 року. Він і його прихильники відкидають таке обвинувачення як політично мотивоване.

У цій справі Мелія мав перебувати під заставою, але 17 лютого суд у Тбілісі ухвалив замінити її на арешт, заявивши, що не була сплачена сума застави – яку йому перед тим призначили повторно.

Уже наступного дня через незгоду з цим рішенням із керівництвом владної партії «Грузинська мрія» подав у відставку прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Ґахарія, який заявив про загрозу політичної поляризації в країні. Міністерство внутрішніх справ тоді вирішило відкласти виконання арешту.

Але коли 22 лютого парламент голосами владної партії затвердив нового прем’єра, Іраклі Ґарібашвілі, який уже був прем’єр-міністром раніше, він відразу ж назвав Мелію «кримінальником» і повідомив, що тепер його арешт буде здійснений. Мелія ж заявляє, що справжня мета його арешту – «ізолювати його від політичних процесів».