Грузія: Ґарібашвілі повертається на посаду прем’єра після відставки Ґахарії

Владна партія Грузії «Грузинська мрія» назвала Іраклія Ґарібашвілі новим прем’єр-міністром через кілька годин після того, як Ґіорґі Ґахарія подав у відставку з цієї посади.

Досі 39-річний Ґарібашвілі, який здобув освіту в Парижі, був міністром оборони в уряді Ґахарії.

Ґахарія оголосив про відставку 18 лютого, пояснивши це розбіжностями з командою влади щодо виконання рішення суду стосовно лідера опозиції Ніки Мелії.

17 лютого суд заарештував Мелію, лідера грузинської опозиційної партії «Єдиний національний рух», якого звинувачують в організації та керівництві груповим насильством на акції протесту перед будівлею парламенту в червні 2019 року після візиту російського депутата Сергія Гаврилова. Захист Мелії називає рішення суду політично мотивованим. У разі засудження йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

За словами Ґахарії, рішення про арешт Мелії може призвести до подальшої ескалації політичної кризи і загрожуватиме добробуту громадян Грузії.

Після рішення Ґахарії, Міністерство внутрішніх справ заявило, що тимчасово відкладає затримання Мелії.

Ґарібашвілі був невідомим у політиці до того, як колишній прем’єр-міністр і мільярдер Бідзіна Іванішвілі призначив його міністром внутрішніх справ у жовтні 2012 року. Це сталося після того, як партія «Грузинська мрія» Іванішвілі перемогла на вибрах прихильників експрезидента Міхеїла Саакашвілі.

У листопаді 2013 року Ґарібашвілі став наймолодшим головою уряду в Європі, коли його призначили прем’єр-міністром, він перебував на посаді до грудня 2015-го.