Прем’єр Грузії подав у відставку

Прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія подав у відставку.

На брифінгу Гахарія розповів про розбіжності з командою влади щодо виконання рішення суду стосовно лідера опозиції Ніки Мелії. За його словами, виконання цього рішення загрожує безпеці багатьох громадян.

«Я ухвалив рішення піти із займаної посади. Звичайно, я вірю і хочу вірити, що цей крок допоможе зменшити поляризацію в політичному просторі нашої країни, тому що я переконаний, що поляризація і конфронтація між нами є найбільшим ризиком для майбутнього нашої країни, її економічного розвитку і подолання всіх видів криз», – заявив Гахарія.

Він зазначив, що Мелія ніколи не поважав грузинське законодавство, закликав громадян штурмувати парламент 20 червня 2019 року і був одним з організаторів штурму.

«Але, незважаючи ні на що, моєї абсолютно непохитною позицією є те, виконання заходу, визначеного навіть законним правосуддям щодо конкретної людини, якщо це створює ризик здоров’ю, життю наших громадян або в цілому створює політичну ескалацію в країні, є неприпустимим», – додав Гахарія.

17 лютого суд заарештував лідера грузинської опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніку Мелію, якого звинувачують в організації та керівництві груповим насильством на акції протесту перед будівлею парламенту в червні 2019 року після візиту російського депутата Сергія Гаврилова. Захист Мелії називає рішення суду політично мотивованим.

Георгій Гахарія став прем’єр-міністром після відставки Мамуки Бахтадзе у вересні 2019 року. Після перемоги «Грузинської мрії» на парламентських виборах 31 жовтня 2020 року Гахарія був повторно затверджений главою уряду.