«Грузія повинна зміцнити свої позиції на Кавказі» – новий президент Грузії Саломе Зурабішвілі склала присягу

Саломе Зурабішвілі склала присягу, офіційно вступивши на посаду президента Грузії.

«Я, президент Грузії, заявляю перед Богом і нацією, що буду захищати Конституцію Грузії, незалежність, єдність і цілісність країни, чесно виконувати обов'язки президента і буду піклуватися про безпеку і добробут громадян моєї країни для відродження і влади мого народу і землі», – сказала Саломе Зурабішвілі під час складання присяги на Конституції Грузії.

Церемонія інавгурації п'ятого президента Грузії відбувалася у дворі палацу Іраклія II в Телаві, повідомляє проект Радіо Свобода «Ехо Кавказа».

Саломе Зурабішвілі приїхала на інавгурацію зі своїми дітьми.

На церемонії були присутні 1800 гостей, повідомляє «Грузия Online», серед яких екс-президент Франції Ніколя Саркозі.

Саломе Зурабішвілі під час церемонії інавгурації, зокрема, заявила, що спроби розділити армію Грузії з ідеологічних і політичних мотивів впродовж останнього часу абсолютно неприйнятні.

«Це завдає шкоди державі та зміцнює противника. Я поїду до Афганістану, до солдатів нашої країни, які гідно, а іноді ціною свого життя, борються пліч-о-пліч з нашими партнерами з глобальною небезпекою, яка загрожує миру в усьому світі, в регіоні і в нашій країні. Мирний і стабільний Кавказ потрібен не тільки регіону, але і всьому світу. Грузія повинна зміцнити свої позиції на Кавказі, ми можемо повернути нашу історичну роль в цьому регіоні і взяти на себе цю відповідальність», – наводить слова Зурабішвілі Грузинська служба Радіо Свобода.​

Також президент Грузії наголосила: «Росія, як сусід Кавказу, повинна зрозуміти, що якщо вона хоче стати повноправним членом міжнародного співтовариства і має намір відновити нормальні відносини в цьому регіоні, то повинна довести, що і в словесній формі, і фактично визнає всі норми міжнародного права. Це необхідна умова для рівних і мирних відносин зі своїми сусідами», – заявила Саломе Зурабішвілі.

66-річна Саломе Зурабішвілі виграла президентські вибори 28 листопада, ставши першою жінкою-президентом Грузії.

Посаду президента Грузії Саломе Зурабішвілі обійматиме шість років.

Прихильники опозиційного об'єднання «Сила в єдності», які не визнали підсумків президентських виборів в Грузії, звинуватили владу в тиску на виборців і фальсифікації і не змогли провести протестну акцію в Телаві 16 грудня, збираються на мітинг в центрі Тбілісі. Наразі біля будівлі парламенту в центрі грузинської столиці зібралося близько сотні людей, повідомляє проект Радіо Свобода «Ехо Кавказа».

«Всі особи, які порушили закон в день проведення інавгурації п'ятого президента Грузії Саломе Зурабішвілі, будуть притягнуті до відповідальності, незалежно від їхнього статусу», – заявив журналістам голова МВС Грузії Георгій Гахарія.

Раніше грузинська опозиція заявляла, що через суд домагатиметься скасування результатів президентських виборів в країні та вимагала проведення дострокових парламентських виборів. Демонстранти тоді вимагали від влади задовольнити їхні вимоги до 16 грудня.

Після оголошення результатів виборів правозахисники заявили, що під час голосування у другому турі тотальних і масових порушень, які могли б вплинути на результати виборів, вони не бачили.

Міжнародні спостерігачі за виборами від ОБСЄ визнали вибори вільними, але при цьому зазначили, що кандидати були поставлені в нерівні умови.