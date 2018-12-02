Мітинг у Тбілісі. Опозиція збирається оскаржувати результати виборів президента Грузії в суді

Опозиція в Грузії через суд домагатиметься скасування результатів президентських виборів в країні. Про це заявив на мітингу в центрі Тбілісі 2 грудня кандидат на посаду президента від опозиційної коаліції «Сила в єдності» Ґріґол Вашадзе.

За результатами другого туру виборів, президентом Грузії стала Саломе Зурабішвілі, яку неформально підтримує «Грузинська мрія»

Згідно з офіційними підсумками виборів, у другому турі він значно поступився Саломе Зурабішвілі, кандидатуру якої неформально підтримала правляча «Грузинська мрія».

За словами Вашадзе, опозиція вимагає також дострокових парламентських виборів. Демонстранти вимагають від влади задовольнити їхні вимоги до 16 грудня, коли має відбутися інавгурація президента. Якщо цього не станеться, опозиція зробить наступні кроки – щоправда, Вашадзе не сказав, які.

По Скайп-зв'язку перед присутніми виступив екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якому заборонений в'їзд в країну. Він сказав, що за необхідності зможе приїхати в Грузію і долучитися до протестів.

Прихильники опозиції не визнають підсумків президентських виборів в Грузії, звинувачуючи владу в тиску на виборців і фальсифікації.

Правозахисники заявили, що під час голосування у другому турі тотальних і масових порушень, які могли б вплинути на результати виборів, вони не бачили.

Міжнародні спостерігачі за виборами від ОБСЄ визнали вибори вільними, але при цьому зазначили, що кандидати були поставлені в нерівні умови. Вони заявили, що перед виборами в Грузії мали місце кілька соціальних і фінансових акцій – наприклад, близько 600 тисяч людей отримали часткове списання боргів за рахунок приватної фінансової інституції, пов’язаної з головою правлячої партії. Правлячою партією в Грузії наразі є «Грузинська мрія», яку очолює Бідзіна Іванішвілі.

Міністерство внутрішніх справ Грузії сьогодні раніше повідомило, що в Тбілісі були затримані семеро громадян України. Їх звинувачують в незаконному зберіганні зброї. Один із затриманих, як повідомляється, уродженець Грузії Лука Чхетія, який воював на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Його родичі визнають, що він мав намір бути присутнім на сьогоднішній акції опозиції, але заперечують його вину, називаючи затримання «політичною розправою», – повідомляє проект Радіо Свобода «Ехо Кавказа».

Начальник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України: «За результатами одержання офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації додатково повідомимо».