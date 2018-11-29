Саломе Зурабішвілі стане новим президентом Грузії. Як це було і що про неї відомо

Перемогу на президентських виборах в Грузії здобула екс-міністр закордонних справ Грузії Саломе Зурабішвілі, яку підтримує владна партія «Грузинська мрія»​. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії країни. Вона буде першою жінкою в історії Грузії, яка очолить країну. Її інавгурація на посаду голови держави на шестирічний термін має відбутися 16 грудня.

За результатами підрахунку 100 відсотків бюлетенів у другому турі виборів, за Саломе Зурабішвілі віддали свої голоси 59,5% виборців. Кандидат від опозиції Ґріґол Вашадзе набрав майже 40,5% голосів. Активність виборців у другому турі голосування, що відбувся 28 листопада, оцінюють у 56 відсотків.

Зурабішвілі, за даними ЦВК, виграла вибори майже у всіх великих містах Грузії, в тому числі у всіх десяти округах Тбілісі, а також у Кутаїсі, Поті, Батумі, Зугдіді й Горі.

І Зурабішвілі, і Вашадзе раніше керували Міністерством закордонних справ Грузії.

Саломе Зурабішвілі, яка була формально незалежним кандидатом, підтримує владна партія «Грузинська мрія». Ґріґола Вашадзе висунула опозиційна коаліція на чолі з «Єдиним національним рухом» колишнього президента Міхеїла Саакашвілі.

У першому турі, який відбувся місяць тому, також перемогла Зурабішвілі. Опозиція тоді звинуватила владу в спробі фальсифікації підсумків голосування, а Саакашвілі пригрозив, що в Грузії «підніметься цунамі народного гніву».

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Нинішні вибори президента були останніми прямими президентськими виборами в країні. Наступного голову держави обиратиме парламентська колегія виборників із 300 делегатів – депутатів і представників муніципальної влади.

Деталі з біографії Саломе Зурабішвілі

Зурабішвілі народилася у Франції в сім’ї грузинських політичних емігрантів і близько 30 років працювала дипломатом у французькому МЗС. До Грузії вона приїхала в 2003 році, спочатку послом Франції в Тбілісі. А в березні 2004 року вона стала міністром закордонних справ Грузії в уряді Саакашвілі. Тоді ж вона отримала грузинське громадянство, зберігши французький паспорт. У 2013 році ЦВК відмовила їй у реєстрації як кандидата на посаду президента Грузії через подвійне громадянство. Цього разу Зурабішвілі відмовилася від французького громадянства до реєстрації кандидатом на посаду президента.

У жовтні 2005-го Зурабішвілі відсторонили від посади міністра – і вона перейшла в опозицію до Саакашвілі. Цього разу вона формально йшла на вибори як незалежний кандидат. Однак її, як і на парламентських виборах 2015 року, прямо підтримувала владна партія «Грузинська мрія».

Ця співпраця призвела до того, що опозиція звинуватила владу в спробі масового підкупу виборців. За кілька днів до голосування прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе пообіцяв, що до нового року жителям Грузії «пробачать» до 600 тисяч прострочених боргів на суму до двох тисяч ларі (нині це понад 21 тисяча гривень).

Російський політичний оглядач Єгор Куроптєв вважає, що саме ця обіцянка принесла Зурабішвілі близько 600 тисяч голосів.

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Екс-президент Грузії, опозиціонер Міхеїл Саакашвілі в ефірі опозиційного телеканалу «Руставі-2» 28 листопада, коли стали відомі попередні підсумки голосування, відмовився їх визнати і закликав жителів країни почати масові акції протесту.​

Порушення, які були, не вплинуть на результати – правозахисники

Єгор Куроптєв підкреслив, що вибори відбувалися з великою кількістю порушень. «Порушень було чимало, в тому числі і серйозні. Ми бачили багато відео, що практично біля всіх виборчих дільниць в Грузії стояли, скажімо так, незрозумілі автомобілі з людьми всередині і виборчими списками з фотографіями тих, хто повинен був прийти голосувати», – розповів він кореспондентові спецпроекту Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время».

Не обійшлося без сварок і фізичного протистояння на деяких виборчих дільницях в Гурджаані, Зугдіді, Ахалцихе, Батумі і Тбілісі, повідомляє проект Радіо Свобода ​«Ехо Кавказа». За дві години до закриття виборчих дільниць МВС Грузії повідомило, що розслідування розпочали по 11 фактах правопорушень.

29 листопада речниця Центральної виборчої комісії Грузії Ана Мікеладзе повідомила, що на п’яти виборчих дільницях вимагають анулювати результати голосування під час другого туру. За її словами, мова йде про одну виборчу дільницю в Сігнагі (регіон Кахеті), одну дільницю в Цхалтубо (регіон Імереті) і ще три виборчі дільниці в Марнеулі (регіон Квемо-Картлі). Крім того, також надійшла вимога анулювати результати голосування за допомогою переносної урни в Хуло (Аджарія).

До цього часу в цілому в окружні виборчі комісії надійшло 307 скарг. Велика частина з них стосується процедурних похибок. «Безумовно, всі скарги будуть розглянуті окружними виборчими комісіями, відповідно до встановлених законом правил і термінів, і буде належне реагування», – зазначила Мікеладзе на брифінгу.

Проте правозахисники заявили, що тотальних і масових порушень, які могли б вплинути на результати виборів, вони не бачили, повідомляє проект Радіо Свобода «Ехо Кавказа».

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Президент України привітав Саломе Зурабішвілі з перемогою

Президент України Петро Порошенко привітав Саломе Зурабішвілі з перемогою на виборах президента Грузії.

«Щиро вітаю Саломе Зурабішвілі з обранням на посаду президента Грузії. Бажаю Вам всіляких успіхів у служінні Грузії заради демократичного європейського розвитку країни та консолідації суспільства. Переконаний у подальшому поглибленні стратегічного партнерства між нашими країнами», – написав Порошенко в Twitter.