У Грузії поліція зайшла в офіс лідера опозиції для його затримання

Поліція у Тбілісі зайшла в офіс опозиційної партії «Єдиний національний рух» для затримання її лідера Ніки Мелії, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Згідно з повідомленням, поліцейські вже вивели з будівлі прихильників опозиції і деяких партійців. Ніка Мелія разом з журналістами перебуває в одній з кімнат на третьому поверсі будівлі.

Напередодні ввечері парламент затвердив на пост прем’єр-міністра Грузії Іраклія Ґарібашвілі. Його попередник Ґіорґі Ґахарія подав у відставку з посади прем’єра 18 лютого. Він заявив про розбіжності з правлячою командою щодо виконання рішення суду стосовно лідера опозиції Ніки Мелії. 17 лютого Тбіліський міський суд змінив запобіжний захід щодо Мелії із застави на арешт. Мелію звинувачують в організації та керівництві груповим насильством на акції протесту перед будівлею парламенту в червні 2019 року після візиту російського депутата Сергія Гаврилова. Захист Мелії називає рішення суду політично мотивованим.